Frühjahrskonzert der Musikkapelle: Besondere Ehrung für den Dirigenten

Plus In der Deininger Turnhalle gibt die Musikkapelle ein großes Frühjahrskonzert. Ein Stück wurde hinter dem Rücken von Dirigent Werner Greiner eingespielt.

In der voll besetzten Turnhalle hat die Musikkapelle Deiningen nach der Corona-Zwangspause ein Frühjahrskonzert der Extraklasse gegeben. Etliche besondere Ehrungen, die amüsant verpackt wurden, wurden überreicht. Den lautstarken Auftakt machte die Trommlergruppe mit ihrem Ausbilder Lukas Rikanovic.

Nach dem Ausmarsch übernahm die Jugendkapelle unter Leitung von Katja Röttinger mit „A Good Start“. Mit dem bekannten Hit „Lemon Tree“ von Fools Garden begann die musikalische Reise in den Süden und ging weiter nach Hollywood, wo Luigi di Ghisallo zu „Superspy“ à la James Bond inspiriert wurde.

Zurück in Europa, genauer gesagt im Fußballstadion in Brügge, ließ die eingängige Basslinie von „Seven Nation Army“ der Band „The White Stripes“ das gesamte Publikum mitwippen. Nach den Ehrungen verabschiedete sich die Jugendkapelle mit dem Titelsong aus Disneys „Eiskönigin“ – „Let it go“. Die geforderte Zugabe „Don´t stop believin“ führte das Publikum begeistert in die Pause. Mit dem ersten Programmteil konnte sich der Nachwuchs der Musikkapelle Deiningen bestens präsentieren.

Drei Musiker seit 40 Jahren bei Musikkapelle Deiningen

Es standen etliche besondere Ehrungen auf dem Programm, die abwechslungsreich und ganz persönlich überbracht wurden. So gab es neben zehn Jahren (Johannes Hahn, Tim Holzmann, Franz-Luis Schindele, Andreas Frisch) und 25 Jahren (Anne Hertle, Ines Hahn, Ralf Engel, Werner Fälschle) gleich drei Mitglieder mit 40 Jahren aktivem Musizieren. Bernd Liebhäuser (ehemaliger Vorsitzender), Ralf Beck (Tuba) und Werner Greiner (Dirigent) gehören zu den tragenden Säulen der Musikkapelle Deiningen. Jedem von ihnen wurde in einer persönlichen Laudatio von einem der drei Vorsitzenden (Susanne Bäuerle, Robert Weng, Jürgen Hahn) für ihren langjährigen Einsatz gedankt.

Der zweite Teil der Stammkapelle stand ganz im Zeichen des 25-jährigen Dirigentenjubiläums von Werner Greiner. Nach der Eröffnung mit dem „Leitmeritzer Schützenmarsch“ kündigte Susanne Bäuerle bereits mehrere Überraschungen an, die dann auf den Fuß folgten: Nach der Polka „Lebenslinien“ gaben fünf Musikerinnen einen Sketch zum Besten, der die Vor- und Nachteile des Dirigentenlebens sowie gewisse Eigenschaften von Greiner launig beleuchtete und zur Festrede von Edmund Ratka überleitete. Ratka als Vorbild und Mentor Greiners überzeugte mit seiner persönlichen und wertschätzenden Ansprache. Die Musikerinnen und Musiker selbst bedankten sich bei ihrem Dirigenten mit einem handgefertigten Brillenetui und dem im Geheimen einstudierten und getexteten Stück „Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers, gesungen von Kathrin Meyer und Martin Fischer. Greiner selbst der Laudator für Jürgen Hahn, der seit zehn Jahren Vorsitzender der Musikkapelle ist und für sein großes Engagement in all den Jahren ausgezeichnet wurde.

Manuel Engelhardt lässt in Deiningen Herzen schmelzen

Nun war der Solist an Trompete und Flügelhorn, Manuel Engelhardt, an der Reihe, der mit der Blasmusik-Ballade „My Dream“ so manches Herz zum Schmelzen brachte. Das Medley „The Best of Phil Collins“ bot groovige Rhythmen und modernen Sound. Alle traditionellen Blasmusik-Anhänger kamen mit der „Schankbursch´n Polka“, dem „Märchenwalzer“ und der Polka „Im Weißen Bräuhaus“ voll auf ihre Kosten. Den gelungenen Abschluss bildete das Filmmusik-Arrangement „Mary Poppins“ rund um das zauberhafte Kindermädchen aus den 60er Jahren.

Susanne Bäuerle bedankte sich bei allen Unterstützern und Musikern für ihren tollen Einsatz. Greiner übernahm das emotionale Schlusswort und die ganze Musikkapelle verabschiedete sich mit der passenden Polka „Eine letzte Runde“: Durch den anhaltenden und stehenden Applaus zeigte das Publikum, dass es ein gelungener und unterhaltsamer Abend war, der vielen in bester Erinnerung bleiben wird. (AZ)