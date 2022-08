Fuhr ein Traktorfahrer in Deiningen absichtlich gegen einen Baum?

Am Dienstag fährt in Deiningen ein Traktorfahrer wohl absichtlich gegen einen Apfelbaum. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Traktorfahrer soll am Dienstagvormittag absichtlich gegen einen Apfelbaum in Deiningen gefahren sein. Der Baum steht in einem Garten in der Waldstraße. Laut Polizei wurden mehrere Äste beschädigt, es entstand ein geringer Schaden. Die Polizeiinspektion Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise zu dem Traktorfahrer. (AZ)