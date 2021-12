Deiningen

vor 31 Min.

Gemeinde Deiningen: Diese Straße wird 2022 zur Baustelle

Plus Im Gemeinderat Deiningen wird über zukünftige Investitionen gesprochen. Für eine Straßensanierung wird mit 1,8 Millionen Euro gerechnet.

Von Lisa Gilz

Die Gemeinde Deiningen hält an ihrer bisherigen Haushaltsstrategie fest und investiert 2022 das meiste Geld in Straßen, Kanäle und die Beleuchtung. Während das Haushaltsjahr 2021 noch nicht abgeschlossen ist, beschäftigte sich der Gemeinderat zuletzt damit, in welche Projekte man im kommenden Jahr Geld investieren soll. Eine Baumaßnahme betrifft einen Großteil des Dorfes.

