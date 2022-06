Grund- und Mittelschule Deiningen feiert 50-jähriges Bestehen

Die Schule in Deiningen wurde vor 50 Jahren gegründet. Das wird nun in einem dreitägigen Programm gefeiert.

Mit großer Vorfreude fiebert die Deininger Schulfamilie auf die dreitägigen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Grund- und Mittelschule hin, wie die Schule in einer Mitteilung bekannt gibt. Am Donnerstag, 30. Juni, findet der offizielle Festakt statt, am darauffolgenden Freitag gibt es einen großen Orientierungslauf für die Schülerinnen und Schüler durch die Gemeinde mit zehn Aufgabenstationen. Dieser Orientierungslauf ist zugleich ein Sponsorenlauf, dessen Erlöse wohltätigen Zwecken zugutekommen werden.

Den Höhepunkt des Schuljubiläums bildet der Samstag, 2. Juli, als "Tag der offenen Tür" mit einem Rahmenprogramm für alle interessierten Gäste, die sich der Deininger Schule verbunden fühlen. "Vor 50 Jahren, am 28. April 1972, wurde unsere heutige Grund- und Mittelschule Deiningen eingeweiht und als damalige Verbandsschule Deiningen offiziell ihrer Bestimmung übergeben. In unserer Schulgeschichte, die nach der Chronik bis ins 16. Jahrhundert (um 1500 Ersterwähnung) reicht, war die Planung und Realisierung des Schulhausneubaues mit das bedeutendste Ereignis und ein Meilenstein der örtlichen Entwicklung und Infrastruktur", so Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Wilhelm Rehklau in seinem Grußwort für die zum Jubiläum erscheinende Festzeitschrift.

Schulfest in Deiningen zum 50-jährigen Bestehen

Schulleiter und Rektor Andreas Langer ergänzt: "Nun ist es endlich so weit: Das Schulfest zum 50-jährigen Bestehen der Grund- und Mittelschule Deiningen steht vor der Tür. Ganz besonders sind wir alle glücklich, dass wir am 2. Juli den Tag der offenen Tür begehen können." Er danke allen Beteiligten, die sich seit vielen Monaten um die Planung sowie Durchführung dieser Festlichkeit gekümmert haben. Weiter sagt Langer: "Zum Jubiläum wünsche ich als Schulleiter, aber auch im Namen des gesamten Kollegiums, der Verwaltung und allen Mitarbeitern der Grund- und Mittelschule Deiningen für die Zukunft alles Gute, den lehrenden und lernenden Personen viel Erfolg und Freude bei der täglichen Arbeit sowie Ihnen allen frohe Stunden sowie heitere Begegnungen an unserem Schulfest."

Das Programm am 2. Juli beginnt um 10 Uhr mit einer Begrüßung im Pausenhof der Schule, zudem gibt es verschiedene Vorführungen von Schülerinnen und Schülern, ob Turnen, Tanz oder Theater. Im Schulhaus gibt es verschiedene Ausstellungen, auch für ein Rahmenprogramm für Kinder ist unter anderem mit Dosenwerfen, einer Tombola und weiteren Aktionen gesorgt. Auch Workshops zum Mitmachen wird es geben. (AZ)