Grund- und Mittelschule Deiningen unterstützt Weihnachtstrucker

Die Schülermitverantwortung (SMV) der Grund- und Mittelschule Deiningen unterstützte auch in diesem Jahr die Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter. Jede Klasse packte ein Hilfspaket für Menschen in Not. Für viele Menschen sind diese Pakete ein Zeichen der Hoffnung. Vertreterinnen der Schülerschaft, der SMV und die Verbindungslehrkraft brachten die Hilfspakete gemeinsam zur Abgabestelle.

