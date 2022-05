Deiningen

15:13 Uhr

Gut Klosterzimmern sorgt bei Saltimbarocca-Konzert für besondere Atmosphäre

Plus Barock steht beim Konzert von Saltimbarocca in Klosterzimmern auf dem Programm. Das Ensemble zeigt, was es mit Gesang und Instrumenten leisten kann.

Von Berndhard Schulze

Obwohl am Muttertag im Rahmen der Rieser Kulturtage eine Vielzahl von Veranstaltungen angeboten waren, hatten sich gut einhundert Interessierte in der ehemaligen Klosterkirche in Klosterzimmern eingefunden, um sich von dem Instrumentalensemble Saltimbarocca - ein Wortspiel, am ehesten mit "Spring ins Barock" zu übersetzen - zu lauschen.

