Deiningen

vor 47 Min.

Hans Dischinger verkauft das Cowabanga in Deiningen

Hans Dischinger betreibt das Sport- und Freizeit-Center Cowabanga in Deiningen. Doch er will das Gebäude verkaufen.

Plus Das Cowabanga in Deiningen ist eine Freizeitanlage, wie es sie im Ries sonst kaum gibt. Besitzer Hans Dischinger schildert, warum er sie nun verkaufen möchte.

Von Jan-Luc Treumann

Hans Dischinger steht in seiner Tennishalle des Cowabanga und zeigt auf das Dach: Die Mitte besteht aus Glas, sodass noch Licht hindurchstrahlt, wenn auch eher ein wenig dumpf an diesem wolkenverhangenen Nachmittag. Dischinger erinnert sich an den Orkan Lothar kurz nach Weihnachten 1999. Der habe Teile des Dachs weggerissen, der Schaden lag bei 380.000 Mark, es habe Monate gedauert, bis er jemanden gefunden hat, der es reparieren konnte, erzählt Dischinger. Nicht nur er, auch viele Rieserinnen und Rieser werden Erinnerungen an das Cowabanga haben. Wie genau es damit in Zukunft weitergeht, ist ungewiss. Denn der Inhaber verkauft das Freizeitcenter.

