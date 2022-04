Deiningen

06:00 Uhr

Haushalt: Wofür Deiningen im Jahr 2022 Geld ausgibt

Plus Über 7,8 Millionen Euro verhandelt der Deininger Rat. Doch neben dem Haushalt ist auch der Friedhof Thema: Nur noch drei Urnengräber sind frei.

Von Peter Urban

Es war ein Mammutprogramm, das der Deininger Gemeinderat diskutierte: "Wir haben in anderthalb Stunden insgesamt 7,8 Millionen Euro durchgearbeitet", sagte der Geschäftsführende Beamte und Kämmerer der VG Ries, Moritz Gerstner, am Schluss der Vorberatung und Information über den Haushalt 2022 der Gemeinde. Der Bürgermeister Deiningens, Wilhelm Rehklau, und er hatten in intensiven Vorgesprächen den Etatentwurf eingebracht und präsentierten den Räten das umfangreiche Zahlenwerk.

