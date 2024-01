In Deiningen gab es einen überraschend anderen Neujahrsempfang

Plus Zwischen Ernst und Spaß: Beim Neujahrsempfang der Gemeinde Deiningen mahnt Bürgermeister Rehklau, die Demokratie zu verteidigen. Doch es wird auch unterhaltsam.

Bürgermeister Wilhelm Rehklau hatte zum 43. Neujahrsempfang der Gemeinde Deiningen eingeladen, doch anders als in den vergangenen Jahren war zum Festvortrag ein Überraschungsgast angekündigt. Dass dies der Chauffeur des Amerdinger Amtskollegen Xaver Berchtenbreiter sein sollte, darüber war man im gut gefüllten Saal des Ristorante Donau-Ries dann doch erstaunt.

Zunächst begrüßte aber Rehklau die Gäste und überbrachte seine guten Wünsche für ein erfülltes neues Jahr. Noch bevor er auf den Rück- und Ausblick der gemeindlichen Aktivitäten eingehen konnte, machten die Deininger Sternsinger der Gesellschaft ihre Aufwartung und Wilhelm Rehklau wünschte den Kindern für ihre Sammelkation „offene Türen, offene Herzen und vor allem offene Portemonnaies.“ Jedes Jahr entscheidet der Gemeinderat neu über die Einladung diverser gesellschaftlicher Gruppen zum Neujahrsempfang – in diesem Jahr die Elternbeiratsmitglieder von Kindergarten und Grund- und Mittelschule – um durch diese Einladung deren Arbeit besonders zu würdigen.