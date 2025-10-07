Kinder spenden zu Erntedank

Kinder der Kita Villa Funkelstein in Deiningen spendeten zu Erntedank. Jedes Kind brachte eine Kleinigkeit in die Erlöserkirche mit – einen Apfel, einen Kürbis oder eine Packung Nudeln. So entstand ein großer Erntedankaltar, und die Kinder konnten mit eigenen Augen sehen, was alles möglich ist, wenn jeder nur ein klein wenig mithilft. Die Aktion organisierte Kita-Leitung Myriam Schwegler gemeinsam mit Pfarrer Heiko Seeburg. Im Anschluss gab es noch eine kleine Andacht mit Liedern, einer Geschichte und dem Erntedanksegen. Nach Erntedank gehen alle Gaben an die Rummelsberger Wohngruppen der Kinder- und Jugendhilfe in Nördlingen.

