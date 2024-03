Kitagebühren in Deiningen steigen deutlich an

Die Eltern in der Riesgemeinde müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Im Gemeinderat gab es Widerstand gegen die Pläne der Verwaltung und andere Ideen.

Das zentrale Thema der Deininger Gemeinderatssitzung war die Gebührenanpassung der Kindertageseinrichtung. Die erwirtschaftet Defizite, die der gemeindliche Haushalt tragen muss. Jedes Jahr fällt das Defizit höher aus: 2018 musste die Gemeinde noch 169.000 Euro zahlen, 2023 dagegen waren es schon mehr als 338.000 Euro.

Bürgermeister Wilhelm Rehklau sagte: „Bei der Kindertageseinrichtung wird immer ein Defizit bleiben, das ist ja auch okay so. Aber wir können es nicht ins Uferlose steigen lassen.“ Deshalb hatte er im Vorfeld die Verwaltung kalkulieren lassen, auch bei Vergleichsgemeinden nachgefragt und letztendlich einen Beschlussvorschlag ausgearbeitet, der eine Erhöhung der Gebühren um 30 Prozent vorsah. Dass dies im Rat intensiv diskutiert werden würde, war von vornherein klar. Zweite Bürgermeisterin Sonja Gernhäuser-Weng war strikt gegen den Vorschlag und bezeichnete ihn als „falsches Signal“. Sie hielt allenfalls ein Erhöhung um 15 Prozent für angezeigt. Andreas Husel, der 3. Bürgermeister, brachte gar ein neues Gebührenmodell ins Spiel, das einkommensabhängig gestaltet werden könnte.

Vier Räte stimmen gegen höhere Gebühren für Kindergarten in Deiningen

Dieser Vorschlag war wegen des riesigen Verwaltungsaufwandes allerdings schnell vom Tisch, über die Erhöhung wurde länger diskutiert. Schließlich ließ Rehklau über seinen Vorschlag abstimmen, nicht ohne vorher seine große Wertschätzung für die Einrichtung ausgedrückt zu haben: „Die Qualität ist da, die Leistung ist da, die Menschen sind da.“ Letztlich wurde sein Beschlussvorschlag mit 8:4 Stimmen angenommen, bis zur nächsten Sitzung wird folglich eine neue Gebührensatzung vorbereitet.

Der zweite große Brocken im Rat war der „Breitbandausbau im Rahmen des ergangenen Förderbescheides nach der Gigabitrichtlinie vom 22. November 2023“: Ein endloses Thema, in dem vor allem die Frage zu klären war, ob man ins Förderverfahren gehen solle oder nicht. Zwar werden 90 Prozent des Aufwandes vom Staat gefördert, doch die Gemeinde muss mit immerhin mehr als 600.000 Euro in Vorleistung gehen. Und wann der Förderbetrag dann erstattet werde, stehe in den Sternen, hießt es in der Sitzung: „So werden aus 90 Prozent schnell mal nur 75 Prozent Förderung, allein wegen der Kreditzinsen“, so ein Mitglied des Rates.

Aber gar nichts zu tun, sei eben auch keine Option, so Bürgermeister Rehklau: „Es ist schlichtweg ein Irrsinn, dieses Vorgehen der Staatsregierung. Wir können das Geld aber auch nicht herschenken.“ Er sprach damit die Sisyphusarbeit an, die von der Gemeinde darüber hinaus verlangt werde, um die komplette Glasfaserabdeckung in allen Ortsteilen und Außenbezirken zu erreichen. Lange Diskussion, schneller einstimmiger Beschluss: Das Verfahren wird trotz aller Bedenken eingeleitet.

Lesen Sie dazu auch

Dagegen war die Information aus der Schulverbandssitzung fast nur noch eine Fußnote: Die geplante Dachsanierung (Schätzung 560.000 Euro) wird in der Hoffnung auf sinkende Preise auf 2025 verschoben, ebenso die Installation der Photovoltaik und die Anschaffung eines 30 kW-Speichers.