Kriege und eine Sekte: Die wechselvolle Geschichte von Klosterzimmern

Plus Einst gab es auf dem Gut ein Schwefelbad, das ein Oettinger Fürst für einen Badeaufenthalt nutzte: Wie Klosterzimmern entstand und was daraus wurde.

Ein Online-Vortrag mit dem Titel "Kloster, Amt, Gutshof – Die Geschichte von Klosterzimmern" stand bei den Rieser Kulturtagen auf dem Programm. Aus den Räumlichkeiten von Gastgeberin Sieglinde Besel beleuchteten die Referenten Gerhard Beck und Manfred Luff die wechselvolle Geschichte des ehemaligen Klosters über die Jahrhunderte hinweg. Bei der ebenso abwechslungsreichen wie informativen Präsentation hatten sich insgesamt 115 Besucher zugeschaltet.