Deiningen

06:00 Uhr

Der Männergesangverein Deiningen feiert ein schräges Jubiläum

Plus 1920 wurde das Ensemble von Lehrer Karl Stirner gegründet. Beim Start hatte der Chor 34 Mitglieder. Heute sind es weniger Sänger, gefeiert wird trotzdem.

Von Peter Urban Artikel anhören Shape

Als ein junger Hilfslehrer namens Karl Stirner im Jahre 1918 seinen Schuldienst in Deiningen antrat, konnte er sicher nicht ahnen, dass ihm exakt 105 Jahre später 15 noch aktive Sänger plus Dirigent ein musikalisches Denkmal setzen werden. Denn dieser Karl Stirner war es, der im Jahr 1920 zusammen mit anderen sangesfreudigen Mitstreitern den Männergesangverein Deiningen ins Leben rief. Dem ersten Kassenbuch nach hatte der Verein vom Start weg 34 Mitglieder, Vorsitzender und Dirigent in Personalunion war der Gründer selbst. An diesem Wochenende wird das Jubiläum gefeiert.

Schon bald nach der Gründung veranstaltete der Verein Theateraufführungen, Ausflüge, gestaltete Fahnenweihen und natürlich Konzerte. Als 1927 der Deininger Posaunenchor gegründet wurde, entstand eine gedeihliche musikalische Partnerschaft. Im Jahr 1931 verzeichnete der Männergesangverein eine Chorstärke von 53, eine Zahl, die bis heute nie mehr erreicht wurde. Im Gegenteil: Ab 1933, mit der Machtübernahme der Nazis, schwand die Sangeslust der Mitglieder in gleichem Maße wie die Identifikation mit dem System, wie der Chronist Karl-Heinz Stippler berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen