Motorradfahrer verletzt sich nach Sturz bei Deiningen

Beim Überholen rutscht am Donnerstag ein 20-jähriger Motorradfahrer bei Deiningen weg und verletzt sich. Es entsteht ein vierstelliger Schaden.

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag beim Überholen zwischen Deiningen und Pfäfflingen im Bankett weggerutscht. In einer leichten Kurve versuchte er laut Polizeibericht, ein Auto zu überholen, wo er in den Seitenstreifen geriet.

Im Bankett rutschte das Hinterrad weg, wodurch der Motorradfahrer stürzte und einige Meter über den Asphalt schlitterte. Der 20-Jährige zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (AZ)