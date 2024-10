Musikkapelle Deiningen bereitet sich auf Konzertwochenende vor

Anlässlich ihres 75-jährigen Gründungsjubliäums veranstaltet die Musikkapelle Deiningen heuer zwei Jahresabschlusskonzerte. Am 30. November blickt die Stammkapelle musikalisch zurück und wird unter der Leitung von Dirigent Werner Greiner Stücke aus allen Jahrzehnten der Vereinsgeschichte präsentieren. Es geht von Stücken aus den frühen Anfängen des Vereins bis zu ganz aktueller Literatur. Hierzu lädt der Verein in die Schulturnhalle Deiningen ein, Beginn wird um 19:30 Uhr sein. Am darauffolgenden Sonntag 1. Dezember ab 15 Uhr geben dann die Nachwuchsmusiker bestehend aus Trommler, Schülerensemble und Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Katja Röttinger ihr Können zum Besten. Hier werden ebenfalls verschiedene aktuelle Lieder aber auch prägende Lieder der Juka-Geschichte präsentiert. Um für diese Konzerte gut gerüstet zu sein, nahmen ca. 80 Musikerinnen und Musiker aus Stamm- und Jugendkapelle am Probenwochenende auf Burg Wernfels teil. Neben viel Musik kam auch der gesellige Teil nicht zu kurz und es war ein großer Spaß für Jung und Alt. So fiebert die Kapelle schon auf die bevorstehenden Konzerte hin und freut sich über zahlreiche Besucher.

