Musikkapelle Deiningen feiert 75-Jahre musikalische Vereinsgeschichte

Gegründet als rein katholisches und männliches Pendant zum Posaunenchor hat sich die Musikkapelle Deiningen über die Jahrzehnte zu einem bunt gemischten Ensemble aus Musikbegeisterten entwickelt. Diese Entwicklung spiegelte sich auch in der Literatur wieder, die Dirigent Werner Greiner für den Abend ausgewählt hatte. Ergänzend zum musikalischen Programm wurde dem Publikum die Vereinsgeschichte mit einer Bilderpräsentation und persönlichen Worten von prägenden Vereinspersonen nähergebracht. Zu Beginn des Konzertes stellte der Verein die Verbundenheit aller Mitglieder mit dem Medley „Lieder die wie Brücken sind" heraus. Hierbei waren alle Aktiven des Vereins beteiligt. Die Stammkapelle begleitete den Chor aus sämtlichen Nachwuchsmusikern zu den allseits bekannten Kinderliedern von Rolf Zuckowski. Nach dem fulminanten Beginn begann der Abend mit traditionellen Stücken aus den Anfängen der Kapelle wie zum Beispiel dem Marsch „Alte Kameraden“ und ging weiter über die klassischen Polkas und Walzer, die auch schon in den 70er-Jahren mit Gesang untermalt wurden. Auch das Solostück „Sehnsuchtsmelodie“ erlebte durch Dieter und Manuel Engelhardt eine neue Interpretation. Der erste Teil des Konzertes ging mit dem konzertant vorgetragenen Stimmungsklassiker „Sierra Madre“ zu Ende. Nach den persönlich gestalteten Ehrungen für langjährige Mitglieder durch die Vereinsführung, stand der zweite Teil des Konzertes im Zeichen der moderneren Blasmusik. Mit bekannten Titeln wie „Die Sonne geht auf“ oder „The Lion King“ zeigte die Kapelle ihre musikalische Vielseitigkeit. Auch die Sängerinnen und Sänger des Vereins zeigten ihr ganzes Können bei verschiedenen Titeln, insbesondere beim gemeinsamen „We are the World“. Nach viel Applaus schloss das Konzert mit dem ersten Lied, das die Kapelle im Jahre 1949 aufgeführt hat und zwar mit dem Weihnachtslied „Stille Nacht“. So konnte ein Ausnahmejahr für die Kapelle fulminant und zur vollen Zufriedenheit der Verantwortlichen zu Ende gehen.

