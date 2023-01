16-Jähriger hinterlässt Marihuana-Geruch und will mit Mofa losfahren

In einem Turnbeutel findet die Polizei Cannabis. Nicht nur der 16-Jährige musste das Mofa stehen lassen. Einem 19-Jährigen ergeht es in Nördlingen ähnlich.

Zwei Drogendelikte meldet die Polizei am Wochenende aus dem Ries. Gegen 15 Uhr wurde am Samstag ein 16-Jähriger in Deiningen kontrolliert, als er mit seinem Mofa losfahren wollte. Wie die Beamten berichten, konnte in dem Moment Marihuana-Geruch wahrgenommen werden. Im mitgeführten Turnbeutel fanden die Polizisten eine geringe Menge Cannabis. Da ein durchgeführter Drogentest positiv verlief, wurde die Fahrt mit dem Mofa unterbunden.

Eine weitere Drogenfahrt ist am Samstagmittag in Nördlingen aufgeflogen. Die Polizei kontrollierte einen 19-jährigen Pkw-Fahrer und stellte drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Er räumte schließlich ein, Drogen konsumiert zu haben. Deswegen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt ebenfalls unterbunden. (AZ)