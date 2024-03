Verkehrskontrolle: Polizei stoppt zwei Autofahrer, die unter Drogen stehen

Einer der Fahrer gibt zu, dass er einen Joint geraucht hat. Beide dürfen erst einmal nicht weiterfahren.

Die Polizei Nördlingen hat am vergangenen Wochenende zwei Autofahrer gestoppt, die unter Drogen am Steuer saßen. Ein 24-Jähriger wurde am Sonntag, gegen 0.45 Uhr, in Deiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm stellten die Beamten laut ihrem Bericht drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein entsprechender Test war positiv, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 24-Jährige durfte nicht weiterfahren.

Bereits am Samstag, gegen 18 Uhr, gab ein 33 Jahre alter Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle an, einen Joint geraucht zu haben. Auch bei ihm war der Drogentest positiv, auch er musste nicht nur Blut abgeben, sondern sein Auto stehen lassen. (AZ)