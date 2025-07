Präsidentenwechsel beim Rotary-Club Nördlingen

Am vergangenen Wochenende fand beim Rotary-Club Nördlingen die traditionelle Präsidentenamtsübergabe statt. Nach einem Jahr engagierter Leitung übergab der scheidende Präsident Dr. Jörg Eidam die Verantwortung an seinen Nachfolger Frank Ruf. Eidam blickte in seiner Abschiedsrede auf ein bewegtes Jahr zurück. Unter dem Jahresmotto „Nachhaltigkeit leben – unsere Zukunft gemeinsam gestalten“ hatte er inhaltliche Akzente gesetzt, die sowohl ökologische als auch gesellschaftliche Aspekte betrafen. Er dankte dem Vorstandsteam für die Zusammenarbeit und würdigte die Spendenbereitschaft der Mitglieder. So wurden etwa die Hochwasseropfer in Zusum mit 4000 Euro, das Jugendtheater „Eukita“ mit 2000 Euro, die Nördlinger Tafel mit 6000 Euro unterstützt, für den Spielplatz in Hürnheim wurden 500 Euro und für einen Naschgarten in Nördlingen 7000 Euro gegeben. Der neue Präsident Frank Ruf will unter dem Motto „Wir über uns“ den Blick nach innen richten: „Es ist mir wichtig, rotarische Werte und unseren Club als Gemeinschaft einmal intensiv zu betrachten. Wer sind wir, was macht uns aus, was verbindet uns – und wie tragen wir das in unsere Region hinein?“, erklärte Ruf in seiner Antrittsrede. Zudem stünden im kommenden Clubjahr bedeutende Termine auf dem Programm: 2026 feiert der Rotary-Club Nördlingen sein 50-jähriges Bestehen – ein stolzes Jubiläum, das gemeinsam mit den Partnerclubs Bischofshofen (Österreich) und Wissembourg (Frankreich) begangen werden soll. Diese Partnerschaften bestehen dann seit genau 40 Jahren und sind Ausdruck einer lebendigen rotarischen Freundschaft über Ländergrenzen hinweg. Vertreter beider Partnerclubs waren zur Amtsübergabe angereist und überbrachten ihre Glückwünsche und ihre Vorfreude auf das bevorstehende Jubiläum. Die Feier zeigte einmal mehr den starken Zusammenhalt und die gemeinsame Mission des Clubs, Gutes zu bewirken.

