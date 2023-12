Deiningen

Scheibenwischer und Motorhaube in Deiningen beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung in Deiningen nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

Am Wochenende hat eine bislang unbekannte Person ein Auto in der Alerheimer Straße in Deiningen beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag und Samstag, jeweils um circa 18 Uhr, den Scheibenwischer eines geparkten Pkws in der Alerheimer Straße in Deiningen beschädigt. Bei dem Vorfall wurde nach Angaben der Polizei neben dem Scheibenwischer auch die Motorhaube zerkratzt, sodass es zu einem Sachschaden von ca. 500 Euro kam. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

