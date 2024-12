Schirmherr und Bürgermeister beschenken die Musikapelle

Bereits im Mai feierte die Musikkapelle Deiningen groß ihr 75. Gründungsjubiläum mit vier Festtagen in Deiningen. Dieses Fest wurde tatkräftig vom Schirmherrn Hans Wagner von der gleichnamigen Fahrzeugbau Firma aus Deiningen unterstützt. Auch ist Hans Wagner familiär eng mit der Kapelle verbunden. So hat er nicht nur die Schirmherrschaft für das Fest übernommen, sondern auch der Musikkapelle ein neues Schlagzeug gesponsert, dass die Kapelle noch viele Jahre Bleibendes von der Schirmherrschaft hat. Auch der erste Bürgermeister der Gemeinde Deiningen Willi Rehklau beschenkte die Kapelle zu ihrem Jubiläum. Es wurde eine neue große Marschtrommel angeschafft, um die alte Holztrommel, die schon so einige Rückenschmerzen verursacht hat, zu ersetzen. Die Gemeinde und die Musikkapelle arbeiten über viele Jahre schon eng und gut zusammen, was auch beiderseits sehr geschätzt wird. Beide Instrumente wurden erstmals am Jubiläumskonzert gemeinsam eingesetzt, weshalb die Vereinsvorstandschaft sich in diesem Rahmen nochmals nachhaltig bei den beiden Gönnern bedankte.

Deiningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Musikkapelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hans Wagner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis