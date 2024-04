Deiningen

vor 19 Min.

Segen in 20 Minuten: So lief das Spontanheiraten in der Erlöserkirche

Spontan sich den Segen geben lassen konnten die Menschen am Mittwoch in Deiningen – so etwa wie Angelica Ackermann-Gallo und Michael Ackermann (rechts).

Plus Selbst über den Landkreis hinaus konnten sich die Menschen in Deiningen am Mittwoch trauen lassen. Die Mesnerin passte auf, dass die Pfarrer den Zeitplan einhielten.

Die letzte Besucherin der vorherigen Hochzeitsgesellschaft huscht auf der Nordseite aus der Deininger Erlöserkirche. Dekan Frank Wagner hat auf der Südseite schon durch die Tür gespitzelt, jetzt kann er mit dem nächsten Paar in die Kirche gehen. Es ist alles genau getaktet an diesem Mittwoch – denn es ist der Tag, an dem alle, die wollen, spontan heiraten und sich den Segen der evangelischen Kirche geben lassen wollten. Warum haben sich Paare dafür entschieden?

Initiiert hat die Aktion Pfarrer Heiko Seeburg. An diesem Nachmittag geht er durch den Gemeindesaal, in dem alles für einen festlichen Empfang aufgebaut ist – Sekt, Orangensaft, Knabbereien, dazu Dekoration mit Blumen und Rosenblättern auf den Tischen. Seeburg öffnet die Tür zu einem Nebenzimmer und erinnert seinen Kollegen: "Du hast noch drei Minuten." Dann hat dieser seinen Einsatz in der Kirche. Sieben Pfarrerinnen und Pfarrer geben den Menschen an diesem Tag im Abstand von 20 Minuten den Segen. Schon am Vormittag gab es zwei Hochzeiten. Seeburg sagt, eine Frau war in einer früheren Beziehung schon einmal verheiratet und wollte eigentlich nicht noch einmal Ja-Sagen. Doch der Partner habe einen zweiten Anlauf gestartet und gesagt: "Das ist unsere Chance." Gesagt, getan.

