Sein Herz schlägt in Deiningen: Werner Greiner ist seit 25 Jahren Dirigent

Plus Für sein Engagement wurde der Familienvater beim Frühjahrskonzert in Deiningen besonders geehrt. Bei den Proben mit der Kapelle arbeitet er gerne mit Bildern.

Von Peter Urban

Seit der Grundschule ist Werner Greiner "bei der Musik" in Deiningen. Zuerst als Trommler und Schlagzeuger, dann kam das Tenorhorn dazu, schließlich wurde er auch noch Sänger. Daraufhin stellte jemand im Verein fest: "Du stehst eh schon vorn, dann kannst du auch den Dirigenten machen." Damals stand ein Generationswechsel im Verein an. Seit mittlerweile 25 Jahren hält Greiner jetzt den Taktstock – und kürzlich wurde ihm eine ganz besondere Ehre zuteil.

Greiner wurde für sein Engagement – 40 Jahre im Musikverein und 25 Jahre als Dirigent – gewürdigt. Die vielen Lobreden, die er während des Frühjahrskonzertes in Deiningen hören durfte, machten ihn ein wenig verlegen. Doch natürlich freute sich der inzwischen 49-Jährige darüber: "Wir sind ein guter Haufen", sagt er und meint Folgendes: "Dass viele von uns so lange und so treu zusammen sind, ist der Hauptgrund, dass ich mich schon immer wohlgefühlt habe in diesem Verein." Seit Jahren wohnt der gebürtige Deininger schon in Wallerstein, doch das spielt für ihn keine Rolle, sein Herz schlägt in Deiningen.

