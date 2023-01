So will Deiningen Energie effektiver nutzen

Die Gemeinde will ein Konzept für die Energienutzung erstellen lassen, dafür gibt es Geld vom Staat. Noch ist nicht klar, welche Bereiche es enthalten soll.

Die Gemeinde Deiningen will zeitnah ein Energienutzungskonzept auf den Weg bringen. In der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres stellte Bürgermeister Willi Rehklau seine Überlegungen vor, wie dabei am besten vorgegangen werden sollte. Der Rathauschef verwies auf verschiedene Ansätze, die es immer wieder gegeben habe. Diese seien jedoch aus den unterschiedlichsten Gründen nicht weiterverfolgt worden. "Möglicherweise war das Bewusstsein für ein Energiekonzept in den zurückliegenden Jahren noch nicht so weit ausgeprägt gewesen", meinte der Rathauschef. Inzwischen stelle sich die Lage vor dem Hintergrund der aktuellen Probleme speziell im Energiebereich aber anders dar.

Ein solches Konzept werde auch von staatlicher Seite finanziell gefördert. Bis zu 70 Prozent an Zuschussmitteln könnten dafür abgerufen werden. Ein erster bedeutender Schritt wäre es, seitens der Gemeinde ein Leistungsverzeichnis zu entwickeln. Dabei gehe es darum festzulegen, welche Bereiche das Energiekonzept enthalten soll. Nicht fehlen dürften aus Sicht des Bürgermeisters die Sparten Strom und Wärme. Hierzu gelte es, die unterschiedlichsten Erzeugungsalternativen, wie beispielsweise die Biomasse, die Photovoltaik oder Windkraft in Betracht zu ziehen.

Bürgermeister Willi Rehklau: Konzept soll alle mitnehmen

Ganz wichtig ist es Willi Rehklau, interessierte Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mit einzubeziehen. "Wir brauchen ein Konzept, das alle mitnimmt." Wenn sich der Gemeinderat auf ein Leistungsverzeichnis verständigt hat, soll dieses mittels einer Ausschreibung an verschiedene Fachbüros geschickt werden mit der Bitte, entsprechende Umsetzungsvorschläge zu machen. Das überzeugendste Angebot soll den Zuschlag erhalten.

Zweite Bürgermeisterin Sonja Gernhäuser-Weng berichtete von einer Informationsveranstaltung in Wemding, wo sich eine Interessengemeinschaft Bürger-Energie Region zusammengefunden habe, mit dem Ziel, bis 2030 fossile Energieträger durch erneuerbare zu ersetzen. Ein wichtiges Anliegen sei dabei, die Wertschöpfung aus der Erzeugung regenerativer Energie in der Region zu halten. Aus ihrer Sicht könnte ein solches Modell auch für Deiningen bei entsprechenden Voraussetzungen infrage kommen. In der nächsten Gemeinderatssitzung strebt Bürgermeister Rehklau eine Entscheidung darüber an, was ein Leistungsverzeichnis speziell für Deiningen beinhalten könnte. Bei den Gemeinderatsmitgliedern stieß dieses Vorgehen auf ungeteilte Zustimmung.

Brücken in Deiningen müssen sukzessive saniert werden

Ein weiteres Thema im Gremium war der Zustandsbericht der Brücken im Gemeindegebiet Deiningen. Rehklau gab gleich zu Beginn Entwarnung. Alle Bauwerke seien noch in einem akzeptablen Zustand, sodass derzeit keine akuten Reparaturen oder Instandsetzungen anstünden. Dennoch müssten die einzelnen Brücken in den kommenden fünf bis sechs Jahren sukzessive saniert werden. Dazu werde der Gemeinderat einen Zeitplan aufstellen. Mit welchem Aufwand die Mauchbrücke nahe Klosterzimmern angegangen werden müsse, hänge vom Verlauf des geplanten Radweges von Pfäfflingen nach Deiningen ab.

Informiert hat der Rathauschef zudem über die Baumkontrollen im vergangenen Jahr. Anhand einer detaillierten Auflistung sei der Zustand der einzelnen Bäume ersichtlich. Daraus ergäben sich die einzelnen Schritte, so der Bürgermeister. Die Liste zeige zudem, welche Bäume aufgrund ihres Zustandes weichen müssten. Gleichzeitig sei die Kommune bestrebt, dann für eine Ersatzbepflanzung zu sorgen.

Angepasst hat der Gemeinderat die Kostensatzung für die Erhebung von Verwaltungsgebühren. Dabei geht es um neue Entgelte, wenn beispielsweise ein Bürger eine Beglaubigung einer Urkunde braucht oder Kopien im Rathaus anfertigt.