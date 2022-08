Deiningen

06:00 Uhr

Deiningen erinnert bei seinem Sommerempfang an die Flüchtlinge

Plus Normalerweise gibt es in der Riesgemeinde einen Neujahrsempfang. Weil Corona solch eine Veranstaltung in den vergangenen zwei Jahre verhinderte, fand der Empfang jetzt im Sommer statt.

Von Peter Urban

Zwei Jahre musste der Neujahrsempfang der Gemeinde Deiningen coronabedingt abgesagt werden. Jetzt machte Bürgermeister Wilhelm Rehklau kurzerhand aus dem Neujahrs- einen Sommerempfang. Musikalisch umrahmt von der Deininger Tanzl Musi fand die Veranstaltung im katholischen Pfarrheim statt.

