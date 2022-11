Streit zwischen zwei Familien eskaliert in Deiningen

Kopfschmerzen und eine Platzwunde sind das Ergebnis einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien in einer Asylbewerberunterkunft in Deiningen.

Zwei Mitglieder einer Familie sind am Dienstagabend in einer Asylbewerberunterkunft in Deiningen mit einer anderen, nach Angaben der Polizei verfeindeten Familie aneinandergeraten. Erstere sollen gegen 18.45 Uhr versucht haben, sich Zutritt zur Wohnung der anderen Familie zu verschaffen.

Platzwunde: 50-Jähriger schlägt 33-Jährigem in Deiningen ins Gesicht

Eine der beiden Personen geriet dabei mit einer 30-Jährigen aneinander, die beiden zogen sich gegenseitig an den Haaren. Die 30-jährige Frau klagte im Anschluss über Kopfschmerzen. Der andere der beiden Angreifer, ein 50-jähriger Mann, schlug einem 33-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verursachte so eine Platzwunde. Nördlinger Polizisten beruhigten die Lage und nahmen entsprechende Anzeigen auf. (AZ)

