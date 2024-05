Umfrage zur Kinderbetreuung: "Viel Aufwand, wenig Ertrag"

Plus Nur rund 31 Prozent der Fragebögen, die an die Eltern verschickt wurden, kommen zurück. Im Gemeinderat geht es zudem um den Rasenschnitt.

Der Deininger Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2024 verabschiedet. Das Zahlenwerk war bereits in mehreren Sitzungen vorberaten worden. Während die Steuer- und Hebesätze erwartungsgemäß nicht erhöht wurden, weist der Etat einige interessante Zahlen aus.

Das Gesamtvolumen beträgt rund 7,2 Millionen Euro, wobei den Verwaltungshaushalt 4,37 Millionen Euro und den Vermögenshaushalt 2,85 Millionen Euro betreffen. Zum ersten Mal weist der Verwaltungshaushalt eine negative Zuführungsrate auf, konkret ein Minus von 50.437 Euro. Der Schuldenstand wird sich im Jahr 2024 auf circa 2,45 Millionen Euro erhöhen.