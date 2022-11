Unbekannter rammt in Deiningen gelben Audi und fährt davon

In Deiningen wird am Donnerstag ein geparkter Wagen angefahren. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag zwischen 16.30 und 21.30 Uhr einen gelben Audi in Deiningen gerammt. Der Wagen stand in dieser Zeit im Webersteig, nach Angaben der Polizei ordnungsgemäß am rechten Straßenrand. Am Audi wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben