Unfall am Sportplatz in Deiningen

Der Schaden beträgt rund 6000 Euro. Zwei Männer stoßen mit den Autos zusammen. Die Ursache steht bereits fest.

An der Einmündung von Feldstraße und der Straße Am Sportpark in Deiningen hat sich nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Fahrer hatte die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet und war mit diesem kollidiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 6000 Euro. (AZ)