Unfall in Deiningen: Drei Feuerwehren am Abend im Einsatz

Eine 19 Jahre alte Autofahrerin übersieht beim Linksabbiegen ein anderes Auto. Es kommt zum Zusammenprall.

Zu einem Unfall ist es am Montagabend, gegen 18.10 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Rudelstetten und Deiningen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 19-Jährige in Richtung Deiningen. An der Einmündung zur Staatsstraße übersah sie beim Linksabbiegen einen von rechts heranfahrenden bevorrechtigten Pkw, an dessen Steuer eine 20-Jährige saß.

Sachschaden in Höhe von mehr als 11.000 Euro

Diese konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 11.650 Euro entstand. Die beiden jungen Frauen wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Die Staatsstraße musste für die Bergung der Fahrzeuge circa eine Stunde gesperrt werden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Alerheim, Fessenheim und Rudelstetten waren mit circa 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle tätig. (AZ)