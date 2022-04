Unfall mit 5000 Euro Schaden in Deiningen

Ein 81-Jähriger hat die Vorfahrt einer anderen Person missachtet und einen Unfall verursacht.

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag in Deiningen ereignet. Ein 81-jähriger Fahrer wollte von der Mühlstraße kommend auf die Hauptstraße einfahren. Er missachtete dabei aber laut Polizeibericht die Vorfahrt einer auf der Hauptstraße fahrenden 41-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)