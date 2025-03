Unterhaltsamer Kinderfasching in Deiningen

Der Kinderfasching in Deiningen fand bereits zum wiederholten Male in der Deininger Turnhalle statt. Neben dem Förderverein der Musikkapelle waren dieses Jahr die Festdamen des Feuerwehr- und des Schützenvereins bei der Organisation mit von der Partie. In der gut besuchten Halle begann der Nachmittag bei bester Stimmung mit Polonaise und dem Bobfahrerlied, was für viele Lacher bei Jung und Alt sorgte. Danach sorgten die Deininger Tanzgruppen "Glitzerkids" und "Diamond Girls" mit Ihren tollen Tanzeinlagen für Abwechslung. Auch die Turnabteilung der örtlichen Spielvereinigung zeigte ihr akrobatisches Können und versetze das Publikum in Staunen. Viele tolle Kinderspiele rundeten das Programm an dem kurzweiligen Nachmittag ab. So gingen die kleinen Närrinnen und Narren nach Ende der Veranstaltung mit bester Laune nach Hause.

