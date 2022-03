Deiningen

10:17 Uhr

Wachsame Nachbarin bemerkt brennende Biotonne

In Deiningen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag wegen entsorgter Ofenasche zu einem Tonnenbrand.

Eine wachsame Nachbarin hat in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 23.30 Uhr in Deiningen eine brennende Mülltonne bemerkt und die Nachbarin oder den Nachbarn darüber informiert. Die beiden konnten laut Polizeibericht den Brand weitestgehend löschen. Zudem rückte die Freiwillige Feuerwehr Deiningen mit 15 Mann aus, um den Brand endgültig zu löschen. Nach Angaben der Polizei war Ursache des Brandes entsorgte Asche aus dem Ofen. Die Betroffenen hatten diese etwa sieben Stunden vorher in der Biotonne entsorgt und noch vorsorglich mit Wasser abgelöscht. Weil es immer wieder zu ähnlichen Fällen kommt, raten Feuerwehr Ofenbesitzern dringend dazu, die Asche nicht einfach wegzuwerfen. Um eine Brandgefahr zu verhindern, soll die Asche für einige Tage in einem feuerfesten Behälter gesondert aufbewahrt und dann erst in der Mülltonne entsorgt werden. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries, abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben

