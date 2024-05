Zum Deininger Jubiläum kommen sogar Musiker aus Köln

Plus Die Musikkapelle Deiningen hat ihr großes Jubiläum gefeiert – dabei wurde deutlich: Der Verein hat kein Nachwuchsproblem und die Musiker halten zusammen.

„Wir wollen doch sehen, wer alles uns zu Ehren dabei ist und es genießen“, sagt Susanne Bäuerle. „Deswegen werden wir vor der Festtribüne ausscheren, alles ansehen und dann als letzte Gruppe den Zug abschließen." Das war der Plan für den Festumzug zum 75. Jubiläum der Musikkapelle Deiningen, der am Sonntag viele Schaulustige begeisterte. Musik dominierte den Umzug, denn unter den etwa 60 Vereinen waren 20 Musikkapellen.

Vor dem Umzug gab es ein großes gemeinsames Aufspielen. Nach Instrumenten geordnet versammelten sich die Musikerinnen und Musiker aller Kapellen auf dem Sportplatz. Die ersten beiden Stücke wurden von den Deiningern dirigiert: „Wir grüßen mit Musik“ von Werner Greiner, dem langjährigen Dirigenten der Stammkapelle und „Wir Musikanten“ von Katja Röttinger, der Jugend-Dirigentin.