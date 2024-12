Deiningen blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Das waren die Herausforderungen 2024

Die letzte Gemeinderatssitzung des zu Ende gehenden Jahres nutzte Deiningens Bürgermeister Wilhelm Rehklau zu einer Bilanz der Arbeit in den vergangenen Monaten und zum Dank an seinen Rat für sein hervorragendes, engagiertes Tun zum Wohl der Gemeinde: „Wir brauchen Menschen wie euch im Gemeinderat, Menschen, die in unseren Vereinen und Organisationen die Stellung halten, für die richtige Sache kämpfen und damit unser Zusammenleben im Dorf gestalten, es lebens- und liebenswerter und somit auch in unserer Welt besser machen.“

