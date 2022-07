"Der Krater bebt" in Megesheim 2022: Termin, Line-up, Bands und Tickets

An diesem Wochenende findet das "Der Krater bebt" Open Air 2022 in Megesheim statt. Wir haben alle Infos rund um Termine, Line-up, Bands und Tickets für Sie.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann in diesem Jahr wieder das "Der Krater bebt Open Air" stattfinden. Seit über 30 Jahren organisiert der Verein "Kraterkultur Megesheim" und ist unter anderem auch für die Ausrichtung der Nördlinger Kneiptour verantwortlich. In diesem Jahr findet das Festival zum 32. Mal statt und wird von insgesamt von 120 bis 140 ehrenamtlichen Helfern möglich gemacht. Außerdem werden die Organisatoren von der Freiwilligen Feuerwehr Megesheim und weiteren lokalen Vereinen unterstützt.

Wann findet das Open-Air-Festival in diesem Jahr statt? Wie sieht das Line-up von "Der Krater bebt" 2022 aus? Wo gibt es Tickets für das Musik-Event in Megesheim? Wir beantworten diese und weitere Fragen und haben außerdem alle Infos zum Open Air hier für Sie.

"Der Krater bebt" in Megesheim: Termin 2022

Das Open Air findet immer am letzten Wochenende im Juli statt. In diesem Jahr spielt sich das Festival "Der Krater bebt" demnach vom Freitag, dem 29. Juli 2022 bis zum Sonntag, dem 31. Juli 2022 ab. Wenn Sie das Open über das gesamte Wochenende erleben möchten, dann können Sie vor Ort natürlich auch übernachten. Die Veranstalter bieten dazu drei Möglichkeiten: Green Camping, Zelt-Camping ohne Autos und WoMo-Camping für Wohnmobile, Autos und Lagerbauer.

"Der Krater bebt" 2022: Bands und Line-up des Festivals

"Der Krater bebt" 2022 bietet in diesem Jahr eine bunte Mischung aus den verschiedensten Genres - es ist für viele Geschmäcker etwas dabei. Neben sehr viel Punk gibt es unter anderem auch Hip-Hop, Brass House und Funk zu hören und am Samstag wird sogar Kindermusik gespielt. Das ist das Line-up beim "Der Krater bebt" Open Air 2022:

Pam Pam Ida & das Silberfisch Orchester

& das Silberfisch Orchester Buster Shuffle

Karin Rabhansl Band

Sutcliffe

Acht Eimer Hühnerherzen

Eimer Hühnerherzen Not Available

Umbaupause

La Cafetera Roja

Scott Evil

Espana Circo Este

Rick Dangerous

Itchy

Akne Kid Joe

John Doe & The Black Birds

& The Black Birds Oi! Gebroi

John Stream Jr.

Il Civetto

Tim Mohr fürs Ohr

fürs Ohr Fischer & Rabe

Programm fürs "Der Krater bebt" 2022: So läuft das Open-Air ab

Die meisten Auftritte und Bands wird es natürlich am Samstag zu sehen geben. Während das Open Air am Freitag mit dem Melodic Punk Rocj von Not Available startet, klingt das Festival am Sonntag mit Soulpiano von Fischer & Rabe aus. Das komplette Programm von "Der Krater bebt" finden Sie hier:

Freitag, 29.07.2022

Kraterbühne

17.15 Uhr: Not Available

18.45 Uhr: Espana Circo Este

20.30 Uhr: La Cafetera Roja

22.30 Uhr: Itchy

0.45 Uhr: Akne Kid Joe

DIY-Bühne

20.00 Uhr: Oi! Gebroi

21.45 Uhr: John Doe & The Black Birds

& The Black Birds 00.00 Uhr: John Stream Jr.

02.00 Uhr: Brass Riot

Samstag, 30.07.2022

Kraterbühne

14.15 Uhr: Karin Rabhansl Band

15.45 Uhr: Sutcliffe

17.15 Uhr: Herr Meyer

18.45 Uhr: Acht Eimer Hühnerherzen

Eimer Hühnerherzen 20.30 Uhr: Pam Pam Ida & das Silberfisch Orchester

& das Silberfisch Orchester 22.30 Uhr: Buster Shuffle

00.45 Uhr: Il Civetto

DIY-Bühne

12.30 Uhr: Yoga mit Simone

15.15 Uhr / 16.45 Uhr / 18.15 Uhr: Tim Mohr fürs Ohr (Kindermusik)

fürs Ohr (Kindermusik) 20.00 Uhr: Nivis

21.45 Uhr: Rick Dangerous

00.00 Uhr: Scott Evil

02.00 Uhr: Umbaupause

Sonntag, 31.07.2022

11.00 Uhr: Fischer & Rabe (+ Weißwurstfrühstück)

Tickets fürs "Der Krater bebt" 2022: Wo gibt es Karten für das Open Air?

Ein 3-Tage-Ticket kostet 45,50 Euro und die Veranstalter raten den Besuchern sich sicherheitshalber auf eine 3G-Regelung einzustellen. Tickets für das Festival in Wegesheim können Sie online erwerben oder auch in verschiedenen Vorverkaufsstellen kaufen. Allerdings werden die Karten für das "Der Krater bebt" Open Air laut Veranstalter langsam knapp - wenn Sie gerne dabei sein möchten, dann sollten Sie möglichst bald zuschlagen. An folgenden Vorverkaufsstellen können Sie Tickets erwerben:

Aalen:

Wochenzeitung

Baldingen:

Bavaria Tankstelle

Donauwörth:

Bavaria Tankstelle

Buchhandlung Greno

Gunzenhausen:

Reingungstechnik Fischer

Buchhandlung Fischer

Tabakwaren Stöhr

Nördlingen:

Buchhandlung Oisander

Rieser Nachrichten

Oettingen:

Schreibwaren Wilhelm

Wilhelm Total Tankstelle

Megesheim:

Dorfladen

Treuchtlingen:

Touristinfo

Weissenburg:

Buchhandlung Meyer

Wassertrüdingen:

Tankstelle Hohlmeyer

Wemding: