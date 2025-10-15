Nördlinger Innenstadt wird zum Herbstmarkt für Autos gesperrt

Die Stadt Nördlingen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder einen Herbstmarkt. Am Sonntag, 19. Oktober 2025, verwandelt sich die Nördlinger Innenstadt laut einer Pressemitteilung wieder in ein buntes Markttreiben: Zahlreiche Händlerinnen und Händler bieten an ihren Ständen eine große Auswahl an Waren an – von wärmender Kleidung für die kalte Jahreszeit wie Schals, Handschuhen und Socken über Stahl- und Haushaltswaren bis hin zu Gewürzen und dekorativen Artikeln für Zuhause. Wer möchte, könne vor Ort sogar Messer und Scheren schleifen lassen – oder sich gleich neue anschaffen.

Für das leibliche Wohl sei selbstverständlich bestens gesorgt: Regionale Metzgereien, Imbiss- und Süßwarenstände sowie verschiedene Foodtrucks laden mit herzhaften und süßen Spezialitäten zum Genießen ein. Auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher ist gesorgt – Kinderkarussells auf dem Marktplatz und in der Löpsinger Straße sorgen für fröhliche Unterhaltung.

Herbstmarkt und verkaufsoffener Sonntag am 19. Oktober 2025 in Nördlingen

Als besonderes Highlight öffnen die Nördlinger Geschäfte im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags von 12.30 bis 17.30 Uhr ihre Türen und laden zum entspannten Bummeln und Einkaufen ein. Wegen des Herbstmarkts und des verkaufsoffenen Sonntags bleibe die gesamte Innenstadt am Sonntag, 19. Oktober 2025, von 5 bis 19 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.