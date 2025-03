Destilla verstärkt sich in der Führungsebene

Die Destilla GmbH, führender Hersteller natürlicher Aromen und Essenzen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie aus Nördlingen, verstärkt ihre Führungsstruktur: Steffen Dollmann erhält Prokura und übernimmt gleichzeitig die kaufmännische Leitung. Diese Entscheidung gaben die Geschäftsführer Armin Thienel und Matthias Thienel in einer Pressemitteilung bekannt.

Damit unterstreiche das Unternehmen sein Vertrauen in die langjährige Expertise und das Engagement von Steffen Dollmann, der seit 15 Jahren in verschiedenen kaufmännischen Funktionen für Destilla tätig ist.

Neben seinen bisherigen Aufgaben, darunter die bereits bestehende Koordination des zweiten Bauabschnitts zur Erweiterung des Nördlinger Standorts, werde er in seiner neuen Funktion zusätzliche Verantwortung in der kaufmännischen Steuerung übernehmen und die Weiterentwicklung interner Prozesse aktiv mitgestalten. „Steffen Dollmann hat durch seine Kompetenz und strategische Weitsicht maßgeblich zur positiven Entwicklung unseres Unternehmens beigetragen. Die Erteilung der Prokura sowie seine neue Position als Kaufmännischer Leiter sind ein logischer Schritt, um seine Verdienste zu würdigen und ihn noch stärker in die Zukunftsgestaltung des Unternehmens einzubinden“, wird Armin Thienel in der Pressemitteilung zitiert.

Destilla sieht sich durch die neue Führungsstruktur gut aufgestellt

Auch Matthias Thienel betont die strategische Bedeutung dieser Entscheidung: „Mit einer zukunftsorientierten Führung stellen wir die Weichen für weiteres Wachstum. Steffen Dollmann wird mit seiner Expertise und Erfahrung entscheidend dazu beitragen, unsere Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen.“ Die Ernennung erfolgt im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens und der Fortführung des Generationenwechsels. Mit der erweiterten Führungsstruktur ist Destilla optimal für weiteres Wachstum und eine erfolgreiche Zukunft aufgestellt.

Zudem gab die THIENEL Holding GmbH & Co. KG bekannt, dass der Gesellschafterin Katharina Hämmerle Prokura erteilt wurde. Diese Entscheidung stärke die Position der Holding und trage zur Weiterentwicklung und erfolgreichen Ausrichtung der Unternehmensführung bei, heißt es abschließend. (AZ)