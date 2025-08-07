Die Donau-Ries-Ausstellung feiert 20-Jähriges: Das ist geboten

Die Donauries-Ausstellung geht in ihre 20. Auflage: Vom 1. bis 5. Oktober 2025 verwandelt sich die Kaiserwiese in Nördlingen in ein Messegelände voller regionaler Vielfalt, spannender Themen und kulinarischer Erlebnisse. Bereits vor dem Start der Sommerferien trafen sich unter anderem Landrat Stefan Rößle, Oberbürgermeister David Wittner und Josef Albert Schmid von der JWS GmbH sowie Mitarbeitende der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit, wie es in einer Mitteilung heißt.

„Die Donauries-Ausstellung ist seit Jahrzehnten ein Schaufenster unserer Region – mit jeder Menge Information, Begegnung und gelebter Partnerschaft“, so Landrat Rößle. Auch Oberbürgermeister Wittner freut sich auf das Heimspiel: „Als Gastgeberstadt freuen wir uns, die Messe auf der Kaiserwiese willkommen zu heißen – die perfekte Kulisse für die 20. Donauries-Ausstellung.“

Donauries-Ausstellung vom 1.-5. Oktober in Nördlingen

In der Landkreishalle werden sich zahlreiche Einrichtungen und Partner mit vielfältigen Themen: • Die Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit zeigt ihre Arbeitsbereiche – von Digitalisierung, Regionalmanagement, Wirtschaft und Nachhaltigkeit über Ehrenamt bis Tourismus. • Die Arbeitsgemeinschaft Schlösser und Museen gewähre Einblicke in das kulturelle Erbe des Landkreises Donau-Ries. • Die Stadt Nördlingen präsentiere ihre touristischen Highlights und beruflichen Perspektiven. Am 2. Oktober werde der Bildungstag stattfinden, bei dem sich die weiterführenden Schulen, die Hochschule Augsburg mit ihrem Standort in Nördlingen sowie die VHS Nördlingen vorstellen. Ein breites Spektrum an Bildungsangeboten erwarte die Besucher. • Seit vielen Jahren seien die Partnergemeinden der Kommunen ein fester Bestandteil der Donauries-Ausstellung. Besucherinnen und Besucher können sich auf französischen Wein und Wurstspezialitäten, Honig sowie Handwerkskunst aus dem Erzgebirge freuen. Auch für das leibliche Wohl werde gesorgt: Der Biergarten, der von den Geopark Ries kulinarisch-Partnern bewirtet wird, lade zu einer Verschnaufpause vom Messegetümmel ein.

Landkreis Donau-Ries stellt sich bei Donauries-Ausstellung vor

Auch in diesem Jahr werde jeder Tag der Ausstellung in der Landkreishalle unter einem eigenen Motto stattfinden, an dem besondere Aktionen geplant sind: • Mittwoch ist Digitalisierungstag: Der Landkreis präsentiert sein Projekt Open Data und die Digitallotsen Donauries informieren über ihr freiwilliges Engagement beim Digitallotsen-Stammtisch im Biergarten. • Donnerstag ist Donauries-Tag: Eine Activity-Wall soll für Abwechslung und Spaß sorgen. • Freitag ist Energietag: Die Energieexperten des Landkreises beantworten vor Ort alle Fragen rund um das Thema Energie. • Samstag ist Ehrenamtstag: Verschiedene Vereine und Organisationen präsentieren sich und zeigen, dass Ehrenamt Spaß mache. • Sonntag ist Familientag: Kreativität stehe im Mittelpunkt – mit einer Ausstellung junger Künstlerinnen und Künstler des Jugendkunstwettbewerbs des Landkreises.

„Wir möchten die Donauries-Ausstellung nutzen, um zentrale Zukunftsthemen sichtbar und erlebbar zu machen – immer mit dem Blick auf unsere Region und die Menschen, die sie gestalten“, erklärt Klemens Heininger, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit. (AZ)