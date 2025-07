Im Ries gab es einst Bauernkönige: Was Nördlingen damit zu tun hatte

Von Ende des 16. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts stellten die Bauernkönige herausragende Persönlichkeiten in der Ortsgeschichte von Appetshofen und Lierheim dar. Sie waren meist die Vorgeher des Feldgerichts, hatten über die Feld- und Dorfordnung zu wachen, kontrollierten die Hirten, Wege, Hecken, Zäune, das Holz und durften bei Verstößen bis zu einem Gulden Strafe verhängen. 1772 wird dieses Amt auch mit dem eines Dorfrichters gleichgesetzt. Eine weitere wichtige Aufgabe des Bauernkönigs war die Einsetzung neuangehender Bauern. Dieses gewisse Selbstverwaltungsrecht war in der Dorf- und Feldordnung fest verankert und in Zeiten der Feudalherrschaft im Ries und weit darüber hinaus wohl einmalig.

