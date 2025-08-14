Icon Menü
Die S 3/6 in Nördlingen ist die wohl schönste Dampflok der Welt

Nördlingen

Für diese Dampflok reisen Besucher aus aller Welt nach Nördlingen

In Nördlingen steht eine Dampflokomotive, die manchen als die schönste der Welt gilt. Nicht nur wegen ihres Aussehens ist die S 3/6 etwas Besonderes.
Von Anna-Lena Schachtner
    In ihren 42 Dienstjahren hat die S 3/6 viel erlebt. Heute lockt sie Besucher aus aller Welt in das Eisenbahnmuseum in Nördlingen.
    In ihren 42 Dienstjahren hat die S 3/6 viel erlebt. Heute lockt sie Besucher aus aller Welt in das Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Foto: Stefan Donnerhack

    Der Weg zur vielleicht schönsten Dampflok der Welt führt durch eine karge Halle, die an ein verlassenes Fabrikgebäude erinnert. Im Halbdunkel reihen sich darin Lokomotiven aneinander wie schlafende Riesen, mit dicken Schornsteinen und wuchtigen Kesseln. In ihrer Mitte thront ein Exemplar, dessen Lack im dämmrigen Licht tannengrün schimmert. Früher gehörte sie zu den fortschrittlichsten Lokomotiven der Welt – heute zieht die S 3/6 Besucher aus weit entfernten Ländern in das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Warum sie in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr unterwegs sein wird.

