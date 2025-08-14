Für diese Dampflok reisen Besucher aus aller Welt nach Nördlingen

Der Weg zur vielleicht schönsten Dampflok der Welt führt durch eine karge Halle, die an ein verlassenes Fabrikgebäude erinnert. Im Halbdunkel reihen sich darin Lokomotiven aneinander wie schlafende Riesen, mit dicken Schornsteinen und wuchtigen Kesseln. In ihrer Mitte thront ein Exemplar, dessen Lack im dämmrigen Licht tannengrün schimmert. Früher gehörte sie zu den fortschrittlichsten Lokomotiven der Welt – heute zieht die S 3/6 Besucher aus weit entfernten Ländern in das Bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen. Warum sie in den nächsten Jahren erstmal nicht mehr unterwegs sein wird.

