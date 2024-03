Am Donnerstag heulen im Landkreis Donau-Ries die Sirenen

Das Warnsystem für Katastrophen muss jedes Jahr überprüft werden. Am Donnerstag findet der Probealarm ab 11 Uhr statt. Diese Gebiete sind betroffen.

Um die Funktionsfähigkeit des Katastrophenwarnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen, findet in Bayern am Donnerstag, 14. März, ab 11 Uhr ein landesweit einheitlicher Sirenen-Probealarm statt. Aufgrund der Konzentration der alarmauslösenden Stellen auf die Integrierte Leitstelle wird die Alarmierung nicht zum gleichen Zeitpunkt, sondern innerhalb eines 20-minütigen Zeitraums nach 11 Uhr stattfinden.



Der Probealarm besteht aus einem einminütigen Heulton, der die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen soll, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Im Ernstfall würde die Entwarnung per Rundfunk bekannt gegeben werden, teilt das Landratsamt mit.

Wo findet im Landkreis Donau-Ries der Probealarm der Sirenen statt?



Betroffen vom Sirenen-Probealarm sind jedoch nur ein Umkreis von zehn Kilometern um die Stadt Rain, die Gemeinden Amerdingen und Deiningen sowie die Große Kreisstadt Nördlingen im Bereich der Industriegebiete. Zudem werden in Buchdorf, Donauwörth, Monheim und Mertingen zusätzlich die mobilen Sirenenanlagen getestet.

Neben dem Sirenensignal werden ähnlich wie beim bundesweiten Warntag soweit vorhanden auch andere Warnmittel durch das Bayerische Staatsministerium des Innern, wie die Warn-App „NINA“ und nach Möglichkeit auch Cell Broadcast mit der Warnung direkt aufs Handy zentral ausgelöst. (AZ)

