Dieb stiehlt einen E-Scooter in Nördlingen

Ein E-Scooter ist in der Hallgasse in Nördlingen gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Täter am Montagvormittag zwischen 9.10 und 12.50 Uhr zu. Bei der Beute handelt es sich um einen blauen Roller der Marke Odys.

Die Polizei Nördlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09081/29560 zu melden. (AZ)