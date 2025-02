Unbekannter stiehlt in Nördlingen Rucksack aus Einkaufswagen

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nördlinger Raiffeisenstraße ist am Dienstagmorgen einer Frau ihr Rucksack abhandengekommen. Laut Polizei hing der Rucksack gegen 9.50 Uhr am Einkaufswagen, während die Frau ihre Einkäufe in ihr Auto lud. Ein unbekannter Täter nutzte wohl einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit und entwendete den Rucksack samt Geldbörse. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

