Mann will Zigaretten stehlen und wird von Verkäuferin erwischt

Ein Unbekannter hat am Samstag in Oettingen versucht, drei Stangen Zigaretten zu stehlen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann am Samstag, kurz vor 15 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle Am Sauereck. Nachdem er sich umgesehen hatte, ging er wieder nach draußen und holte sich aus einem Auto eine Mütze. Anschließend ging er wieder in den Laden und steckte drei Stangen Zigaretten ein, die er aus dem Lagerraum geholt hatte. Da die Kassiererin den Vorgang beobachtet hatte, sprach sie den unbekannten Mann an. Dieser legte daraufhin die Zigaretten wieder zurück, rannte raus und fuhr mit dem Pkw davon. Das Kennzeichen des Pkws ist bekannt, so die Polizei. (AZ)

