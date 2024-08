Diebesduo stiehlt Geld und Eier aus Selbstbedienungshäusle

Ein Diebespaar ist nach mehrmaligen Diebstählen in einem Selbstbedienungs-Hofladen in der Steinstraße in Hainsfarth überführt worden. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich zwischen 6. Mai und 23. Juli dort immer wieder Diebstähle. Dabei wurden Eier und Bargeld im Wert von etwa 750 Euro entwendet. Die Auswertung der dort angebrachten Videoüberwachung führte die Besitzer nun zu den Tätern. Einem 48-jährigen Mann und einer 68-jährigen Frau aus Hainsfarth konnten insgesamt 18 Diebstähle aus dem Häuschen nachgewiesen werden. (AZ)

