Die Geldbörse eines Mannes ist am Sonntag in Nördlingen gestohlen worden. Der 60-Jährige befand sich auf dem Nördlinger Weihnachtsmarkt in der Schrannenstraße, gegen 18.45 Uhr wurde ihm laut Polizeibericht der Geldbeutel aus der Jackentasche entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 450 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

Geldbörse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis