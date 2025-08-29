Mann klaut medizinische Geräte aus dem Stiftungskrankenhaus

Einen kuriosen Diebstahl meldet die Polizei: Ein 55 Jahre alter Mann soll medizinische Geräte aus dem Nördlinger Stiftungskrankenhaus gestohlen haben. Dem Bericht zufolge wurde der Mann am Mittwochmorgen wegen Kreislaufproblemen in die Klinik gebracht. Nach dem Mittagessen entfernte er sich von der Station und „entließ“ sich selbst.

Er nahm die zu seiner Überwachung angebrachten medizinischen Geräte mit. Wie gKU-Vorstand Kathrin Woratsch auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich dabei um ein Langzeit-EKG und um ein Gerät zur Blutdruckmessung. Man habe versucht, den Mann, der nicht im Landkreis wohnt, telefonisch zu erreichen - allerdings ohne Erfolg.

Laut Polizeibericht beläuft sich der Wert der „Beute“ auf circa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Nördlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ, tiba)