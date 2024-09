Diebstahl in Megesheim: EC-Karte, Bargeld und Messer aus Autos entwendet

Aus zwei Autos sind am Wochenende in Megesheim Gegenstände gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden aus einem Wagen im Zeitraum 27. bis 28. September eine EC-Karte und 120 Euro Bargeld entwendet. Aufbruchspuren gab es keine. Während der gleichen Zeit wurde aus einem in einem Hof abgestellten Auto ein noch originalverpacktes Messer im Wert von 7,5 Euro gestohlen. Die Polizei Nördlingen nimmt dazu Hinweise unter 09081-2956 0 entgegen.

Megesheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis