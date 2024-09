Diebe schlagen in Nördlingen zu: Geldbeutel und Handy weg

Der Geldbeutel samt einigen hundert Euro Bargeld und diversen Karten ist einem 65-Jährigen am Freitagnachmittag gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann ein Café in Nördlingen besucht. Der Geldbeutel befand sich vermutlich in seiner mitgeführten Tasche. Bereits am Dienstagnachmittag wurde einer 60-jährigen Frau beim Einkaufen in einem Baumarkt in Nördlingen das Handy aus einem Stoffbeutel entwendet. Der Beutel lag im Einkaufswagen, der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (AZ)

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geldbeutel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis